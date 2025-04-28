Арбитраж Приморья арестовал более 60 объектов во Владивостоке по иску Минобороны

Арбитраж Приморского края арестовал 62 участка и здания во Владивостоке по иску Генпрокуратуры РФ о возврате государству объектов из перечня высвобождаемого имущества Минобороны, сообщило со ссылкой на материалы суда «РИА Новости».
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