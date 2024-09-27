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Царьград

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На Кубани на 334 га установили карантин по повилике

На Кубани на 334 га установили карантин по повилике

Речь идёт о Щербиновском районе.В Щербиновском районе Краснодарского края на 334 га установили карантин по повилике, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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