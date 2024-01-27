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Надвигается новый зомби-вирус: ученые готовятся к новой пандемии

Надвигается новый зомби-вирус: ученые готовятся к новой пандемии

Надвигается новый зомби-вирус: ученые готовятся к новой пандемии Ирэн ОрлонскаяНа необъятных просторах вечной мерзлоты учеными обнаружены зловещие зомби-вирусы, которые представляют серьезную угрозу для всей планеты, грозя разразиться смертоносной пандемией.

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