Надвигается новый зомби-вирус: ученые готовятся к новой пандемии Ирэн ОрлонскаяНа необъятных просторах вечной мерзлоты учеными обнаружены зловещие зомби-вирусы, которые представляют серьезную угрозу для всей планеты, грозя разразиться смертоносной пандемией.
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