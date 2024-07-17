Критиковавшая ВСУ депутат Рады Безуглая вышла из партии "Слуга народа"

Global Look Press/Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency Депутат Верховной рады, замглавы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, известная критикой в адрес руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышла из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
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