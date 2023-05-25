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Однажды видел в Беларуси как цветет самая обыкновенная сосна. Больше я такого чуда никогда не видел.
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