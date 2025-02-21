МО РФ получит в 2025 году несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800

Минобороны России в текущем году получит несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель разработчика воздушного судна — Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
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