Правительство Удмуртии одобрило проект бюджета республики на 2024 – 2026 годы

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов провёл очередное заседание правительства региона, как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, перед членами кабинета министров выступил министр экономики УР Сергей Юрин.
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