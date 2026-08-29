ФСБ РФ лишила гражданства восьми выходцев из Средней Азии и Закавказья

Гражданство восьми выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создававших угрозу национальной безопасности России, прекращено Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД РФ, сообщает пресс-служба ФСБ РФ 29 августа на официальном интернет-портале.
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