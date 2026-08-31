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США нанесли серию ударов по острову на юге Ирана

США нанесли серию ударов по острову на юге Ирана

Новое обострение на Ближнем Востоке. США нанесли серию ударов по острову на юге Ирана. Как утверждает центральное командование, мишенью стали установки, с помощью которых военные исламской республики минировали Ормузский пролив.

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