Новое обострение на Ближнем Востоке. США нанесли серию ударов по острову на юге Ирана. Как утверждает центральное командование, мишенью стали установки, с помощью которых военные исламской республики минировали Ормузский пролив.
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