В Ульяновске погиб телеведущий и актер Алексей Крашенинников

В Ульяновске следователи выясняют обстоятельства гибели 52-летнего журналиста и актера Алексея Крашенинникова, который в течение многих лет вел на местном телевидении программу «Сказка за сказкой», сообщает «Первый ульяновский портал».
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