Недовольные зрители заставили театр отказаться от спектакля-хита по Шендеровичу

Алтайский краевой театр драмы снял с репертуара постановку по пьесе иноагента Шендеровича Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина объявил о прекращении показов спектакля “Два ангела, четыре человека” по пьесе Виктора Шендеровича, внесенного в реестр иноагентов в 2021 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии