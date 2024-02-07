Фракция единороссов в Думе Иркутска станет больше

Фракция партии «Единая Россия» в Думе города Иркутска увеличится еще на трех депутатов. Как сообщили в пресс-службе Думы, депутаты по округам №№ 10, 29 и 33 Максим Булдаков, Ольга Клевцова и Ростислав Белых написали заявления о переходе из депутатской группы «Иркутск социальный» в состав фракции ЕР.