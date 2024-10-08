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Дипломат Жданова: план победы Зеленского — ультиматум

Дипломат Жданова: план победы Зеленского — ультиматум

План украинского президента ио руководителя делегацци от России на переговорах в Вене рассказала, чем по-существу является план Зеленского.

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