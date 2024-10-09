ВС РФ ударили бомбами ФАБ-500 по цеху сборки БПЛА ВСУ на заводе в Краматорске

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военные нанесли удар по цеху сборки беспилотников Вооруженных сил Украины, который располагался на машиностроительном заводе в Краматорске в Донецкой Народной Республике.
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