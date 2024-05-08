Должен ли президент России — быть обязательно православным? Изучаем ответы ИИ

Продолжаем изучать работу искусственного интеллекта, задавая ему разные вопросы. Вопросы. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ® На этот раз я его спросил: 1.
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