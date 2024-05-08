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Хакнем

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Должен ли президент России — быть обязательно православным? Изучаем ответы ИИ

Должен ли президент России — быть обязательно православным? Изучаем ответы ИИ

Продолжаем изучать работу искусственного интеллекта, задавая ему разные вопросы. Вопросы. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ® На этот раз я его спросил: 1.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
В конституцию или ещё куда можете вносить и выносить всё, что угодно - НО.... президент России — должен быть обязательно православным!
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
А атеистам что делать? Нужен закон по защите прав атеистов, иначе атеиста может оскорбить любой человек исповедующий любую религию, как атеисту излагать своё видение мира?
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13 час.

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