В Петербурге по 120 адресам будут занижать бордюрный камень

V K

Бордюрный камень в Питере не занижать, а завышать надо! Потому, что все газоны и обочины сделаны в городе ВЫШЕ бордюров и грязь с них стекает на проезжую часть. А с учетом питерской погоды это вообще катастрофа. Поэтому Питер - один из самых грязных городов в мире! А для инвалидов оборудованные ПРОХОДЫ надо делать, а не деньги отмывать...