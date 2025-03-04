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Петербургский дневник

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В Петербурге по 120 адресам будут занижать бордюрный камень

В Петербурге по 120 адресам будут занижать бордюрный камень

В рамках программы «Доступная среда» В Петербурге в 2025 году планируется масштабная модернизация городской инфраструктуры в рамках программы «Доступная среда».

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Комментарии
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V K
Бордюрный камень в Питере не занижать, а завышать надо! Потому, что все газоны и обочины  сделаны в городе ВЫШЕ бордюров и грязь с них стекает на проезжую часть. А с учетом питерской погоды это вообще катастрофа. Поэтому Питер - один из самых грязных городов в мире! А для инвалидов оборудованные ПРОХОДЫ надо делать, а не деньги отмывать...
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