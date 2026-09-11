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Экспобанк приобрел контрольный пакет акций СДМ-банка

Экспобанк сообщил , что закрыл сделку по приобретению более 50% акций СДМ-банка. Таким образом, его доля выросла до 86%.

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