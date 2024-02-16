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С начала года петербургские приставы потратили 12,2 млн рублей на депортацию мигрантов

Накануне органы власти заключили новый договор по закупке авиабилетов для выдворения иностранцев. За два месяца 2024 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по Петербургу израсходовала 12,2 млн рублей на депортацию нелегальных мигрантов — это 446 перелётов.

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