Старение организма – естественный процесс, который запускается уже после 30−35 лет. Его ускоряет неправильное питание и малоподвижный образ жизни, плохая экология и стрессовые ситуации.
8 природных способов омоложения организма
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Р
Рамштейн
«Поистине, Аллах не оставил болезней, не дав излечение или лекарство от них, кроме одной». Его спросили: «Что же это, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Старость». Ат-Тирмизи назвал хадис достоверным .
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