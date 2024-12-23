8 природных способов омоложения организма

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Рамштейн

«Поистине, Аллах не оставил болезней, не дав излечение или лекарство от них, кроме одной». Его спросили: «Что же это, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Старость». Ат-Тирмизи назвал хадис достоверным .