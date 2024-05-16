Последняя в этом сезоне лекция “Научных субботников” пройдет в Иркутске 18 мая

В субботу, 18 мая, в Иркутске пройдет последняя лекция этого сезона «Научных субботниках». Ее прочитает Лариса Салахова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и методики Педагогического института ИГУ.
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