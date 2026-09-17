Лавров исключил одно условие для завершения конфликта на Украине

Урегулирование боевых действий на Украине не предполагает торговлю правами русскоязычного населения. Об этом на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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