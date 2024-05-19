Музыка: Он бросил первую жену и дочь прозябать в нищете, а со второй растит ещё двоих детей: Лидер группы «Рондо» Александр Иванов

Популярность группы «Рондо» в 80-е годы прошлого столетия была просто огромной. Коллектив сравнивали с лучшими зарубежными рок-группами и даже с Rolling Stones, а солиста Александра Иванова называли «русским Родом Стюартом».
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