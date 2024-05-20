Владимир Путин утвердил порядок выезда из РФ сенаторов, депутатов и допущенных к гостайне

Указ вступит в силу 20 мая Сенаторы, депутаты и лица, которые обладают доступом к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР.
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