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Газета.ру

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Игрок "Атланты" Миранчук прервал 15-матчевую безголевую серию в МЛС

Игрок "Атланты" Миранчук прервал 15-матчевую безголевую серию в МЛС

Российский футболист «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прервал безголевую серию, которая насчитывала 15 матчей в МЛС.

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