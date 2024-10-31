Под Рязанью лисы выходят к людям

Лиса уже успели утеплиться к зиме - ее рыжая шубка выглядит довольно пушистой. Судя по кадрам, опубликованным рязанкой, лесная обитательница оказалась еще и любопытной - подошла достаточно близко, заглядывала практически в объектив.