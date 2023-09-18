Мостовой о Головине: «Не стоит никуда уезжать. «Монако» может составить достойную конкуренцию «ПСЖ»

Минувшим летом хавбеком интересовалась дортмундская «Боруссия». «Я думаю, Головин успел стать лидером в «Монако».
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