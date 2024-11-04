8 способов отказать в любой ситуации, не произнося «нет»

Большинству людей не нравится, когда им отказывают, но это не повод забывать о своих интересах. Чтобы ваш отказ не сошел за оскорбление — используйте эти 8 способов отклонить нежелательные предложения и просьбы.
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