Под Орлом пострадал человек при столкновении иномарки и квадроцикла

Накануне в Орловской области произошло ДТП с участием квадроцикла и иномарки. Есть пострадавший. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, ДТП произошло в посёлке Нарышкино Орловской области в 21:38.
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