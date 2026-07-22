ВС РФ взяли село Благодатное Запорожской области, совершив рывок от Вольного Вслед за Харьковской областью хорошие новости пришли и из Запорожской, где .
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ВС РФ взяли село Благодатное Запорожской области, совершив рывок от Вольного Вслед за Харьковской областью хорошие новости пришли и из Запорожской, где .
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