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Курские новости

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Подвоз воды организовали жителям 5 домов в Сеймском округе Курска из-за аварии

Подвоз воды организовали жителям 5 домов в Сеймском округе Курска из-за аварии

В Сеймском округе Курска зафиксировано снижение давления холодной воды на верхних этажах ряда многоквартирных домов.

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