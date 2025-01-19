Защита Луны и забвение Земли: как вандализм угрожает культурному наследию на нашей планете

15 января сего года Всемирный фонд памятников призвал к защите Луны от космического туризма. Организация обеспокоена возможным разрушением более 90 важных объектов на Луне, включая место высадки миссии «Аполлон-11» — Базу Спокойствия, где Нил Армстронг впервые ступил на поверхность спутника Земли.
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