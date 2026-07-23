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Психолог Сурина объяснила выбор «удобных» партнеров

Психолог Сурина объяснила выбор «удобных» партнеров

Кризисный психолог Ангелина Сурина заметила, что люди нередко выбирают менее привлекательных партнеров из-за страха отвержения, одиночества и желания чувствовать контроль, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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