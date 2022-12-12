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«Бавария» не обсуждает трансфер Ливаковича. Клуб ищет замену травмированному Нойеру

«Бавария» не обсуждает трансфер Ливаковича. Клуб ищет замену травмированному Нойеру

«Бавария» пока не обсуждает трансфер Доминика Ливаковича. Об этом сообщает шеф-редактор отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк.

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