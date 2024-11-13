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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Рациональное зерно есть». Пересадку российских чиновников на общественный транспорт решили отложить до лучших времен

«Рациональное зерно есть». Пересадку российских чиновников на общественный транспорт решили отложить до лучших времен

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных авто ездить на работу общественным транспортом.

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