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Царьград

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"Мы просто нанесём удар": Военный эксперт указал на бессмысленность натовской "Теории победы" над Россией

"Мы просто нанесём удар": Военный эксперт указал на бессмысленность натовской "Теории победы" над Россией

Запад опубликовал проект "Теория победы" – трёхступенчатый план отражения русской атаки на Североатлантический альянс.

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Tigra07

Опять старые песни о второстепенном. Нет в хохляндии никаких "русских". Может когда-то и были, да все повывелись. И не будут они никогда никакими "братьями", а только врагами.