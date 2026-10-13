Запад опубликовал проект "Теория победы" – трёхступенчатый план отражения русской атаки на Североатлантический альянс.
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Опять старые песни о второстепенном. Нет в хохляндии никаких "русских". Может когда-то и были, да все повывелись. И не будут они никогда никакими "братьями", а только врагами.