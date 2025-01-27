Конец "Великолепного века": коркинских цыган, убивших таксистку, поймали на новом преступлении

Игорь Максаков

А где статья в Конституции - ИДЕОЛОГИЯ???? А раз нет в стране идеологии, то воруют и убивают, как будто так и надо. Многих статей нет, их специально убрали, а законы писались американцами для наших нуворишей. Ну, что? Хотели жвачку и джинсы? Как, хорошо сейчас без идеологии жить и ждать, когда место твоей работы либо завтра продадут другому собственнику-перекупщику, а тебя пинком под жопу с твоими сраными пожизненными ипотеками?? Кто ты сейчас есть? Никто и звать тебя никак, это к тебе лично не относится, это уже повсеместно и теперь только ждать лет тридцать, когда от нас русских останется человек пятьсот в домах престарелых, которые горят с прогнозируемым упорством.