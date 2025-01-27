Русский компас Скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области. СОБР с кувалдами наперевес вломился в цыганский коттедж и обнаружил там интересную картину.
Конец "Великолепного века": коркинских цыган, убивших таксистку, поймали на новом преступлении
Комментарии
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Н
Николай
Рылом не вышел мне это писать!
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16 час.
Игорь Максаков
А где статья в Конституции - ИДЕОЛОГИЯ???? А раз нет в стране идеологии, то воруют и убивают, как будто так и надо. Многих статей нет, их специально убрали, а законы писались американцами для наших нуворишей. Ну, что? Хотели жвачку и джинсы? Как, хорошо сейчас без идеологии жить и ждать, когда место твоей работы либо завтра продадут другому собственнику-перекупщику, а тебя пинком под жопу с твоими сраными пожизненными ипотеками?? Кто ты сейчас есть? Никто и звать тебя никак, это к тебе лично не относится, это уже повсеместно и теперь только ждать лет тридцать, когда от нас русских останется человек пятьсот в домах престарелых, которые горят с прогнозируемым упорством.
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15 час.
Светлана Ефименко
К СОЖИЛЕНИЮ НЕТ СТАТЬИ ЗА ТУНЕЯДЦЕ!У ЦЫГАНЕ ВООБЩЕ К СЛОВУ ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ РАБОТАЛИ! ЗАМУЖ ВЫДАВАЛИ РАНО ВОТ ОНИ РОЖАЛИ И ГАДАЛИ И ГДЕ ПЛОХО ЧТО ЛЕЖИТ "ЗАБИРАЛИ"!ТОРГОВЛЯ ВСЯКОЙ ЕРУНДОЙ, КОТОРУЮ ТОЛЬКО ВЫБРОСИТЬ НАДО , НАВЯЗЫВВАЛИ ДОВЕРЧИВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ!ВОТ ТАК И ЖИВУТ НА ОБМАНЕ!ЕСЛИ ОДИН ЦЫГАН ОТБИЛСЯ ОТ ИХ СТАИ ТО ХОРОШО!
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13 час.
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