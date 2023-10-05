В Челябинске наказали педагога, собиравшего деньги на мыло и бумагу

Прокуратура провела проверку по жалобам родителей учеников.Родители учеников челябинской школы №86 пожаловались журналистам на то, что с них собирают деньги на мыло, туалетную бумагу и для принтера, а также на украшение школы к праздникам.
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