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Российским гражданам запретят покупать недвижимость в Латвии

Российским гражданам запретят покупать недвижимость в Латвии

Парламент Латвии решил запретить гражданам РФ покупать недвижимость в стране – дома, квартиры, хозяйственные постройки – почему? Правящие партии парламента провели заседание, где концептуально решили, что необходимо последовать примеру Финляндии и запретить гражданам РФ приобретать недвижимость в Латвии… Инициатором поправок к Закону о недвижимости выступило министерство земледелия.

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