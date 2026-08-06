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Samsung загрузила саму себя: компания переключает клиентов на 5-нанометровый техпроцесс из-за того, что 4-нанометровый загружен выпуском собственной памяти HBM4

Samsung загрузила саму себя: компания переключает клиентов на 5-нанометровый техпроцесс из-за того, что 4-нанометровый загружен выпуском собственной памяти HBM4

И похоже, что на 5-нанометровый техпроцесс есть большой спросSamsung Foundry начала активнее продвигать свой 5-нанометровый техпроцесс, поскольку мощности более востребованного 4-нм производства уже практически полностью расписаны как минимум до следующего года.

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