Эксперт Лизан рассказал о том, как ЕС уничтожает мир, который создавал

На данный момент уже практически у всех появилось понимание, что действия государств, составляющих Западные альянсы и организации, призванные каким-либо образом ограничивать или угнетать Российскую Федерацию, наносят им самим куда больше урона.
На данный момент уже практически у всех появилось понимание, что действия государств, составляющих Западные альянсы и организации, призванные каким-либо образом ограничивать или угнетать Российскую Федерацию, наносят им самим куда больше урона.
Свежие комментарии