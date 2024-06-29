Лепят второго Пригожина?

давно надо было в вести смертную казнь и стрелять чиновников вместе с семьями тогда давно бы настал порядок в стране

НП

Наталья Павлова

Надеюсь, что Бастрыкину не грозит участь Пригожина. Автор, остынь! Что он неправильного сказал? Про «Государственную Дуру» просто вырвали из контекста. Бастрыкин лишь озвучил, что народ говорит про этот, пардон, "о́рган". Говорит и думает. И что? Обиделись? Правду о себе слышать неприятно? Слава Богу, нашёлся человек, который открыл этим людям, которые почему-то считают себя НАРОДНЫМИ депутатами, ЧТО о них думает и говорит тот самый НАРОД.