Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон»

Участники могут выбирать уровень сложности «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» В России стартовал второй этап конкурса «Цифровой марафон» — онлайн-тестирование, которое позволит оценить свои цифровые навыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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