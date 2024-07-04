«Флорида» поблагодарила Тарасенко за выступления

Руководство «Флориды» поблагодарило Владимира Тарасенко за время, проведенное в команде. Пресс-служба «Флориды Пантерз» отреагировала на обмен Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз», поблагодарив игрока за работу в команде.