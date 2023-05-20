Заноза

13 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Никто не читает коменты, а память девичья. Курятник.Угрожавший матери...
  • i_sergei
    Зе все это понимает. интересно он - застрелится, отравится или повесится?Александр Роджерс...
  • Алексей
    Скакала ВСЯ (%90) Окраина, чего надо было ожидать, идиотизм предполагать, что кто-то нас поддержитТо, что случилось...

Никакого пата не будет. Победа России предрешена

Никакого пата не будет. Победа России предрешена

Уже некоторое время западные СМИ настойчиво утверждают, что война на Украине зашла в тупик. Дескать, сложилась патовая ситуация, при которой обе стороны истощены и не могут победить или хотя бы добиться радикального изменения ситуации в свою пользу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх