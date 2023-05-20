Никакого пата не будет. Победа России предрешена

Уже некоторое время западные СМИ настойчиво утверждают, что война на Украине зашла в тупик. Дескать, сложилась патовая ситуация, при которой обе стороны истощены и не могут победить или хотя бы добиться радикального изменения ситуации в свою пользу.
Уже некоторое время западные СМИ настойчиво утверждают, что война на Украине зашла в тупик. Дескать, сложилась патовая ситуация, при которой обе стороны истощены и не могут победить или хотя бы добиться радикального изменения ситуации в свою пользу.
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