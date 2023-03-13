Аргументы недели

98 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Одноразово?Депутат Гусев: вы...
  • radiofree RF
    Крах доллара неизбежен!!!Гегемон стал жерт...
  • Ole Ole
    А после Посейдонов преступников глобуса хоронить вааще не надо. Жертвы колонизаторов ликуют ☀️⚡Военспец Леонков:...

Историк Смолин: в Европе отменена свобода слова и право его выражать

Историк Смолин: в Европе отменена свобода слова и право его выражать

Свобода слова и право его выражать без опасения репрессий в Европе полностью отменено. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх