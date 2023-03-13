Историк Смолин: в Европе отменена свобода слова и право его выражать

Свобода слова и право его выражать без опасения репрессий в Европе полностью отменено. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
Свобода слова и право его выражать без опасения репрессий в Европе полностью отменено. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
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