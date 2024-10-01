В общем, все здравомыслящие мусульмане могли убедиться, единственной страной, которая реально сейчас защищает от сатанизма все традиционные религии (включая Ислам) является РОССИЯ"

Евгений МакЛауд

ну а кто говорил, что будет легко?? у жидоанглосаксов цель одна - Уничтожение России и мировое господство. УКитай уже лежит под жидоанглосаксами, и его будущее будет страшней опиумного дурмана от англов. И пока пути блаблабла и рисует линии, обстановка вплотную к точке невозврата и друзей в мире у России НЕТ.