В общем, все здравомыслящие мусульмане могли убедиться, единственной страной, которая реально сейчас защищает от сатанизма все традиционные религии (включая Ислам) является РОССИЯ"
И еще два слова об "исламском единстве".
В продолжении предыдущего поста хочу пару слов добавить о ТАК НАЗЫВАЕМОМ "исламском единстве".
Комментарии
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ну а кто говорил, что будет легко?? у жидоанглосаксов цель одна - Уничтожение России и мировое господство. УКитай уже лежит под жидоанглосаксами, и его будущее будет страшней опиумного дурмана от англов. И пока пути блаблабла и рисует линии, обстановка вплотную к точке невозврата и друзей в мире у России НЕТ.
Ни один идиот не станет помогать террористам хезболлы и хамас. Автор какую то х.йню несет, где ислам, а где животные хамас и хезболлы?
Да Иран обосрался и это увидели все. Но всë ещë только начинается..Израиль полюбому будет уничтожен.
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