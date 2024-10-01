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В общем, все здравомыслящие мусульмане могли убедиться, единственной страной, которая реально сейчас защищает от сатанизма все традиционные религии (включая Ислам) является РОССИЯ"

В общем, все здравомыслящие мусульмане могли убедиться, единственной страной, которая реально сейчас защищает от сатанизма все традиционные религии (включая Ислам) является РОССИЯ"

И еще два слова об "исламском единстве". В продолжении предыдущего поста хочу пару слов добавить о ТАК НАЗЫВАЕМОМ "исламском единстве".

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ну а кто говорил, что будет легко?? у жидоанглосаксов цель одна - Уничтожение России и мировое господство. УКитай уже лежит под жидоанглосаксами, и его будущее будет страшней опиумного дурмана от англов. И пока пути блаблабла и рисует линии, обстановка вплотную к точке невозврата и друзей в мире у России НЕТ.
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