Прически эпохи Возрождения: какими были, описание, фото

Прически эпохи Возрождения кардинально изменились по сравнению с предыдущими годами. Жизнерадостность, свобода, полет фантазии — вот, что воплощалось не только в идеях того времени, но и в оформлении укладки волос.
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