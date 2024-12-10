Житель Екатеринбурга купил пластилин под видом iPhone 15 в «Эльдорадо». Когда он пришел домой и начал открывать коробку, выяснилось, что она уже без пломб, а внутри вместо смартфона почти за ₽100 000 лежит коричневая плитка.