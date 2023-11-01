Русская весна
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Русская весна

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Прыжок «Леопарда» с южного фронта под Донецк: немцы не понимают, как их танки оказались у Авдеевки

Прыжок «Леопарда» с южного фронта под Донецк: немцы не понимают, как их танки оказались у Авдеевки

«Битва за Авдеевку становится все тяжелее. Немецкие танки должны остановить русских» — немецкое издание Bild и хорошо знакомый русскому читателю русофоб Юлиан Рёпке анализируют, как «Леопарды» «перепрыгнули» с южного фронта под Донецк.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Потомки &quot;тигров&quot; &quot;леопарды&quot;, место примерно тоже, время - намного позже(1942-43), результат примерно аналогичный. Память у немчуры укоротилась, умишком ослабли. Еще Отто Бисмарк говорил примерно так - не хера с русскими воевать, хорошего ни чего не будет, наоборот может быть совсем не хорошо. Забыли Гансы, что такое &quot;....на стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики...&quot;(В.С. Высоцкий).
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1 д.
ИП
Игорь Петров
Когда будем делить херманию?
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Восточная Германия уже давно определилась с Россией!!!! И это не шутка!!!!
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1 д.

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