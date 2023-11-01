Прыжок «Леопарда» с южного фронта под Донецк: немцы не понимают, как их танки оказались у Авдеевки

AB

Anlrey Boracow

Потомки "тигров" "леопарды", место примерно тоже, время - намного позже(1942-43), результат примерно аналогичный. Память у немчуры укоротилась, умишком ослабли. Еще Отто Бисмарк говорил примерно так - не хера с русскими воевать, хорошего ни чего не будет, наоборот может быть совсем не хорошо. Забыли Гансы, что такое "....на стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики..."(В.С. Высоцкий).