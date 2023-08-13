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UFC пожертвовал миллион долларов на помощь пострадавшим от пожаров на Гавайях

«Мы жертвуем миллион долларов на помощь пострадавшим на Гавайях, а также 100 процентов от выручки, полученной от продаж футболок.

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